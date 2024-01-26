Россиянин упал с балкона и впал в кому в Египте

E1.ru: 61-летний россиянин впал в кому после падения с балкона в Египте

Российский турист впал в кому после падения с балкона на египетском курорте Хургада. Об этом пишет E1.ru.

61-летний житель Екатеринбурга Иван Ширяев приехал в Египет на отдых с женой и внуками. 24 января, пока его родные находились в номере отеля, мужчина решил выйти на балкон подышать воздухом, облокотился на перила и упал со второго этажа. По словам семьи, в момент инцидента турист был трезв.

Дочь пострадавшего, Ольга, рассказала, что у ее отца подозрение на травму головы, а также травмы руки и ноги. Она добавила, что мужчина сразу отключился и находится без сознания в госпитале.

Ольга также пожаловалась, что сначала Ширяева не хотели лечить по страховке и требовали 1,5 тысячи долларов, но в итоге согласились. «Мы не знаем, что делать в такой ситуации. Дети в шоке и напуганы, у бабушки сердце», — поделилась она с журналистами.

Ранее британский турист отправился в отпуск на Канарские острова с женой и провел его в искусственной коме после падения с балкона гостиницы. Он получил перелом черепа, грудной клетки и ребра, а также разрыв почки.