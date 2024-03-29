Раскрыто состояние госпитализированной Светланы Светличной

Невестка Светличной Ивашова: жизни заслуженной артистки ничего не угрожает

Жизни заслуженной артистки РСФСР Светланы Светличной, которую экстренно госпитализировали в Москве из-за проблем с сердцем, ничего не угрожает. Об этом рассказала невестка актрисы Ольга Ивашова, ее слова приводит «Пятый канал».

«Она сейчас под наблюдением врачей — это единственное, что я могу сказать. Состояние ее удовлетворительно», — сообщила родственница артистки.

Ивашова также отметила, что состояние сына Светличной Алексея хуже, чем у матери, из-за чего он не может навещать ее.

О госпитализации Светланы Светличной стало известно 27 марта. Сообщалось, что актриса внезапно почувствовала себя плохо дома и вызвала врачей, после чего ее доставили в реанимацию.