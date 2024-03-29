Раскрыты последствия ухода IKEA из России

Эксперт Попов: уход IKEA из России не повлиял на продажи российской мебели

Уход IKEA из России не повлиял на продажи российской мебели и пошел на пользу местным производителям. Последствия приостановки деятельности шведского бренда раскрыли опрошенные aif.ru эксперты.

«Уход IKEA из России никак не повлиял на наши продажи и продажи наших российских коллег и конкурентов, а в чем-то мы даже выиграли», — заявил основатель подмосковной компании Craft-Mebel Святослав Попов. Кроме того, даже некоторые иностранные бренды остались в России и продолжают работать — например, австрийский производитель напольных покрытий Egger, у которого остались заводы в двух российских регионах.

Более 30 отечественных заводов и фабрик, которые сотрудничали с IKEA, до сих пор функционируют, отметил эксперт. «Постельное белье выпускают на фабрике "Шуйские ситцы", матрасы — в компании "Аскона", кухонную мебель и каркасы для кроватей все так же делают в "Ангстреме", подушки и одеяла и еще множество наименований текстиля для дома и гостиниц — в "Инфотексе" и так далее», — пояснил специалист. Однако выпускаемая на этих заводах продукция может незначительно отличаться от икеевской, чтобы не нарушать авторские права.

«Я могу с гордостью сказать, что мы сегодня изготавливаем качественную мебель, используя исключительно высокоэкологичные материалы и фурнитуру. Это кухни, шкафы, гардеробные, детские рабочие места, гостиные. Причем удовлетворяем потребности заказчиков с любым бюджетом», — заключил Попов.

При этом в России остаются и оригинальные товары IKEA — их ввозят по параллельному импорту. За полтора года отечественные компании ввезли в страну 12 миллионов товаров шведского бренда. Помимо светильников, мебели и кухонной техники российские компании декларировали текстильную продукцию, включая постельное белье, посуду, столовые приборы, «изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода», будильники и другую продукцию.