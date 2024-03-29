Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
09:57, 29 марта 2024Среда обитания

Раскрыты последствия ухода IKEA из России

Эксперт Попов: уход IKEA из России не повлиял на продажи российской мебели

Фото: Lightpoet / Shutterstock / Fotodom

Уход IKEA из России не повлиял на продажи российской мебели и пошел на пользу местным производителям. Последствия приостановки деятельности шведского бренда раскрыли опрошенные aif.ru эксперты.

«Уход IKEA из России никак не повлиял на наши продажи и продажи наших российских коллег и конкурентов, а в чем-то мы даже выиграли», — заявил основатель подмосковной компании Craft-Mebel Святослав Попов. Кроме того, даже некоторые иностранные бренды остались в России и продолжают работать — например, австрийский производитель напольных покрытий Egger, у которого остались заводы в двух российских регионах.

Более 30 отечественных заводов и фабрик, которые сотрудничали с IKEA, до сих пор функционируют, отметил эксперт. «Постельное белье выпускают на фабрике "Шуйские ситцы", матрасы — в компании "Аскона", кухонную мебель и каркасы для кроватей все так же делают в "Ангстреме", подушки и одеяла и еще множество наименований текстиля для дома и гостиниц — в "Инфотексе" и так далее», — пояснил специалист. Однако выпускаемая на этих заводах продукция может незначительно отличаться от икеевской, чтобы не нарушать авторские права.

Материалы по теме:
Мир помешался на кулинарных шоу. Как страсть к вкусной еде рискует обернуться катастрофой для планеты?
Мир помешался на кулинарных шоу.Как страсть к вкусной еде рискует обернуться катастрофой для планеты?
28 декабря 2023
Самые богатые люди планеты начали строить фантастический город будущего. Во что саудовские принцы превратят пустыню?
Самые богатые люди планеты начали строить фантастический город будущего.Во что саудовские принцы превратят пустыню?
25 января 2024

«Я могу с гордостью сказать, что мы сегодня изготавливаем качественную мебель, используя исключительно высокоэкологичные материалы и фурнитуру. Это кухни, шкафы, гардеробные, детские рабочие места, гостиные. Причем удовлетворяем потребности заказчиков с любым бюджетом», — заключил Попов.

При этом в России остаются и оригинальные товары IKEA — их ввозят по параллельному импорту. За полтора года отечественные компании ввезли в страну 12 миллионов товаров шведского бренда. Помимо светильников, мебели и кухонной техники российские компании декларировали текстильную продукцию, включая постельное белье, посуду, столовые приборы, «изделия культурно-бытового назначения и хозяйственного обихода», будильники и другую продукцию.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Россия оценила мирный план Китая по Украине. Что именно предложил Пекин?

      Число пострадавших при теракте в «Крокусе» снова возросло

      Визит женщины в парикмахерскую привел к поражению почек

      Хакеры завалили владельцев iPhone уведомлениями

      Выявлена связь между пандемией COVID-19 и массовой детской депрессией

      Бывшую главу Минздрава российского региона осудили за превышение полномочий

      ВТБ вернет начисление кешбэка рублями

      Приехавший из зоны СВО в отпуск полковник спецназа ГРУ погиб в «Крокусе»

      Тайвань связал вероятную агрессию Китая с победой России на Украине

      Раскрыты последствия ухода IKEA из России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше