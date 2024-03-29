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19:11, 29 марта 2024Наука и техника

Раскрыты темпы выпуска беспилотников «Альбатрос М5»

Разработчик: в России ежемесячно выпускают 30 дронов-разведчиков «Альбатрос М5»

Фото: пресс-служба ООО «Альбатрос» / ТАСС

Российские специалисты ежемесячно выпускают до 30 беспилотных разведывательных комплексов дальнего действия «Альбатрос М5» с дронами, которые применяют почти на всех направлениях спецоперации. Темпы выпуска аппаратов раскрыли ТАСС в компании-разработчике «Альбатрос».

«На данный момент в среднем выпускается до 30 БЛА "Альбатрос М5" в месяц, и еще около 10 других моделей в месяц. При необходимости мы можем выпускать уже сейчас до 60 беспилотников ежемесячно. Наша государственная стратегия развития беспилотных летательных аппаратов работает. Одним из ключевых заказчиков на гражданский рынок является оператор БЛА ООО "БАС" созданный НТИ и ГТЛК», — сообщили в компании.

Производитель отмечает, что операторы дронов хвалят качество изображения, передаваемого с камеры и тепловизора дрона. Также в организации подчеркнули, что присутствует критика аппарата.

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«Альбатрос М5», который предназначен для обнаружения объектов противника, построен по схеме «летающее крыло». Аппарат с размахом крыла 3,3 метра может находиться в воздухе до 4,5 часа, а максимальная высота полета составляет 5 километров.

Ранее в марте стало известно, что после модернизации «Альбатрос М5» может работать на дальности до 60-80 километров. Также доработанный аппарат устойчив к воздействию средств радиоэлектронной борьбы.

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      Даниил Иринин
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