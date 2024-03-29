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17:40, 29 марта 2024Интернет и СМИ

Режиссер «Уральских пельменей» раскрыла необычные запросы проекта

Режиссер «Уральских пельменей» Четверня рассказала о странных просьбах авторов

Кадр: «Пельмени Family» / YouTube

Второй режиссер юмористического шоу «Уральские пельмени» в Екатеринбурге Евгения Четверня рассказала, с какими необычными просьбами авторские группы и актеры обращаются к остальной команде проекта. Закулисье шоу она раскрыла в видео на YouTube-канале «Пельмени Family».

По словам режиссера, команде проекта во время читки номеров часто поступают от авторских групп странные просьбы относительно содержания номеров и реквизита. «Например: гигантский таракан сидит за обоями, из него вылазят шесть рук в перчатках», — назвала она один из таких запросов.

Четверня также вспомнила, что однажды актер «Уральских пельменей» Дмитрий Соколов заявил, что для номера необходимо, чтобы на сцену спустили слона. «На каждой читке такой случай присутствует. Мы думаем: все, это верхушка, круче не будет», — добавила режиссер. При этом, по ее словам, иногда актеры могут отказаться от реквизита и попросить другой, если он им не понравился.

Ранее креативный продюсер и актер «Уральских пельменей» Александр Попов рассказал о подготовке номеров. Так, он заявил, что в авторские группы входят в том числе приглашенные юмористы.

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      Маргарита Щигарева
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