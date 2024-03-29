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13:07, 29 марта 2024Россия

Роспотребнадзор заявил о вероятности пандемического распространения холеры

Попова: эксперты говорят о вероятном пандемическом распространении холеры

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

На данный момент эксперты говорят о вероятном пандемическом распространении холеры в мире. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, ее слова приводит РИА Новости.

Эпидемиологическими рисками, по ее словам, в том числе, остаются лихорадки Эбола, Марбург, Ласса, денге.

«Неблагополучие по чуме во многих странах мира, широкое распространение холеры. Сегодня эксперты говорят уже о пандемическом возможном варианте распространения холеры», — добавила Попова.

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По ее словам, Роспотребнадзор выстраивает работу по профилактике инфекций с учетом возрастающих эпидемических рисков. Она также отметила, что в мире сохраняется сложная эпидемиологическая обстановка, в том числе и по болезням, которые могут вызвать чрезвычайную ситуацию в сфере здравоохранения.

Ранее Попова перечислила российским туристам страны и регионы с опасными болезнями. Так, она предупредила, что в Северной и Южной Америке за год выявлено почти пять миллионов случаев лихорадки денге, а в Юго-Восточной Азии — полмиллиона. Кроме того, в Африке есть риск заразиться вирусами Эбола и Марбург, а в Греции, Испании и Сербии появилась лихорадка Западного Нила. Комментируя ситуацию с холерой, главный санитарный врач России заявила, что в 2023 году инфекцию выявили в 32 государствах.

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      Никита Абрамов
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