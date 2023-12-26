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17:19, 26 декабря 2023Путешествия

Российским туристам перечислили страны с опасными болезнями

Глава Роспотребнадзора: в Греции, Испании и Сербии появилась опасная лихорадка

Фото: Daniel Flynn / Reuters

Глава Роспотребнадзора Анна Попова перечислила российским туристам страны и регионы с опасными болезнями. Об этом она рассказала в беседе с РИА Новости.

Так, в Северной и Южной Америке за год выявлено почти пять миллионов случаев лихорадки денге, а в Юго-Восточной Азии — полмиллиона. Вирусы Эбола и Марбург уже затронули новые территории в Африке, а в странах Европы появилась лихорадка Западного Нила — ее выявили в Греции, Испании и Сербии.

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Кроме того, по данным Поповой, в 2023 году в 32 государствах зарегистрировали вспышки холеры. В том числе в декабре она была обнаружена в штате Одиша в Индии.

По словам кандидата медицинских наук Юрика Шахвердяна, для путешественников представляют опасность все страны с низким уровнем доступности к хорошим санитарным условиям. «Прежде всего это государства Южной, Юго-Восточной Азии и Африки южнее Сахары. В плане тропических болезней плохая ситуация и в Латинской Америке», — заключил он.

Ранее Сирия и Ливия вошли в пятерку самых опасных стран для путешествий в 2024 году. Также в числе государств, которые не рекомендуется посещать туристам, названы Южный Судан, Афганистан и Сомали. При этом Южный Судан, занявший первое место в антирейтинге, описывается как страна с чрезвычайной угрозой безопасности.

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      Зарина Дзагоева
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