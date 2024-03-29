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12:06, 29 марта 2024Среда обитания

Россияне расхотели жить в популярном зарубежном мегаполисе

Bloomberg: богатые россияне потеряли интерес к недвижимости в Дубае

Фото: Unsplash

Богатые россияне расхотели жить в Дубае (ОАЭ) — они стали реже рассматривать этот зарубежный мегаполис для покупки недвижимости. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на международную консалтинговую компанию Henley & Partners и свои источники.

Глава отдела по Ближнему Востоку Henley & Partners Филипп Амаранте заявил, что россияне в целом стали меньше интересоваться недвижимостью в ОАЭ и выбирать более привлекательные в экономическом плане варианты — например, на острове Маврикий.

Источники Bloomberg отметили, что приток российских средств в Дубай замедляется, так как ОАЭ уже впитали в себя большую часть выгоды от российских денег и вряд ли увидит новые крупные притоки. При этом специалисты не ожидают, что отказ россиян от покупки недвижимости в популярном мегаполисе станет массовым.

Среди причин, по которым некоторые россияне решили уехать из Дубая, эксперты назвали поднятие арендной платы, рост цен из-за притока иммигрантов в последние два года, а также более строгий контроль местных банков в отношении российских юрлиц.

Аналитики отмечают, что ОАЭ остается одной из самых популярных у россиян стран для покупки недвижимости. Среди лидеров также оказались Турция, Кипр, Таиланд и Франция.

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      Нина Ташевская
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