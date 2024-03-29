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10:20, 29 марта 2024Путешествия

Россиянин спас едва не утонувшего в океане европейца

Shot: россиянин на Маврикии спас едва не утонувшего в океане швейцарца

Фото: Martin Moxter / Globallookpress.com

Россиянин на Маврикии спас едва не утонувшего в океане швейцарца. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным источника, Дмитрий Евсеев вместе с друзьями отправился на прогулку в океан, где они, несмотря на неблагоприятные погодные условия, занимались виндсерфингом.

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Сначала в беду попал приятель россиянина. После его спасения мужчины заметили на воде пустую доску, а в нескольких метрах — европейца, звавшего на помощь. В этот момент туриста уносило в океан.

Евсеев вытащил туриста из Швейцарии с разбитой бровью, который был почти в пяти километрах от берега. Отмечается, что пострадавший поблагодарил россиянина за помощь.

Ранее в марте британский турист на африканском курорте Маврикий попытался спасти сына, унесенного в море во время шторма, и не выжил. Уточняется, что 49-летний мужчина бросился в воду и исчез под волнами в лагуне Помпонетт на южном побережье острова. Его 15-летнему сыну, который попал в шторм, удалось выбраться на берег.

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      Фариза Бацазова
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