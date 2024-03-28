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13:04, 28 марта 2024Путешествия

Турист на курорте Африки попытался спасти попавшего в шторм сына и не выжил

Британский турист на Маврикии попытался спасти унесенного в море сына и не выжил

Фото: Peter Schickert / imageBROKER.com / Globallookpress.com

Британский турист на африканском курорте Маврикий попытался спасти сына, унесенного в море во время шторма, и не выжил. Об этом пишет The Independent.

По данным источника, 49-летний мужчина, имя которого не называется, бросился в воду и исчез под волнами в лагуне Помпонетт на южном побережье острова. Его 15-летнему сыну, который попал в шторм, удалось выбраться на берег.

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Поиски мужчины продолжались все выходные, 23 и 24 марта. На место отправили береговую охрану и полицейский вертолет. Во вторник, 26 марта, стало известно, что британец не выжил.

Как сообщает издание, трагедия произошла всего через день после того, как мужчина и его семья приехали на Маврикий. Они должны были вернуться домой 30 марта.

Ранее другой британский турист в Гоа решил искупаться в море с женой и не выжил. 72-летнего мужчину унесло сильным течением.

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      Марина Черняк
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