Турист на курорте Африки попытался спасти попавшего в шторм сына и не выжил

Британский турист на Маврикии попытался спасти унесенного в море сына и не выжил

Британский турист на африканском курорте Маврикий попытался спасти сына, унесенного в море во время шторма, и не выжил. Об этом пишет The Independent.

По данным источника, 49-летний мужчина, имя которого не называется, бросился в воду и исчез под волнами в лагуне Помпонетт на южном побережье острова. Его 15-летнему сыну, который попал в шторм, удалось выбраться на берег.

Поиски мужчины продолжались все выходные, 23 и 24 марта. На место отправили береговую охрану и полицейский вертолет. Во вторник, 26 марта, стало известно, что британец не выжил.

Как сообщает издание, трагедия произошла всего через день после того, как мужчина и его семья приехали на Маврикий. Они должны были вернуться домой 30 марта.

Ранее другой британский турист в Гоа решил искупаться в море с женой и не выжил. 72-летнего мужчину унесло сильным течением.