Россиянку с тремя детьми прописали в магазине

Жительницу Миасса вместе с тремя детьми прописали в продуктовом магазине

Жительницу Миасса Челябинской области вместе с тремя детьми фактически прописали в продуктовом магазине. Внимание на ситуацию со ссылкой на руководителя регионального комитета Общенародного фронта Дениса Рыжего обратило издание Ura.ru.

По словам Рыжего, россиянку прописали в магазине после произошедшего в 1994 году пожара в частном доме на улице Октябрьская, в котором она жила. Жилье сгорело, а торговую точку позже построили на его пепелище, однако прописка у женщины и ее детей осталась прежней.

На протяжении 30 лет жительница Миасса, зарегистрированная в нежилом помещении, была вынуждена снимать квартиры, так как ни компенсации, ни нового места жительства власти ей не предоставили. Недавно многодетная мать в шутку разместила в интернете объявление о сдаче койко-места в магазине. «Администрация считает, что я могу с тремя детьми проживать в магазине, значит, я имею право и койку здесь сдать», — отметила она. В объявлении россиянка подчеркнула, что такое жилье является отличным эконом-вариантом. «Койко-место располагается между мешками с картошкой и коробками с карамельками. Поспал и сразу поел!» — описала преимущества объекта она.

После многочисленных обращений в различные инстанции и долгих разбирательств магазину поменяли адрес, но улучшить ситуацию это не помогло — теперь мать и ее трое детей нигде не прописаны. Народный фронт обратился в прокуратуру, чтобы там решили жилищный вопрос семьи.

Ранее стало известно, что жительница столицы сдала квартиру за миллион рублей и оказалась в подъезде с тремя детьми.