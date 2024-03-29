Российским товарам захотели упростить доступ к прилавкам

Минпромторг внесет в ГД законопроект о приоритете российских товаров в рознице

Минпромторг внесет на рассмотрение в Госдуму (ГД) законопроект о приоритете российских товаров в розничной торговле. О намерении ведомства упростить доступ отечественной продукции на прилавки магазинов заявил заместитель главы министерства Виктор Евтухов. Его слова приводит ТАСС.

Он уточнил, что законопроект будет касаться как офлайн, так и онлайн-торговли. В обоих сегментах розницы преимущество должно оставаться за российскими товарами. «(Законопроект — прим. «Ленты.ру») будет связан с механизмом поддержки, который обеспечит приоритет для российских производителей и отечественных товаров», — заявил Евтухов.

Замглавы ведомства добавил, что после ухода ряда иностранных производителей с российского рынка местные предприниматели и компании нуждаются в дополнительной государственной поддержке, «чтобы российский потребитель их заметил и сформировал новые предпочтения». Если законопроект одобрят, у отечественных производителей появится больше конкурентных преимуществ.

Ранее газета «Известия» сообщила о намерении Минпромторга, Минфина и Росстандарта ужесточить контроль за качеством выпускаемой в России продукции. В ведомствах захотели обязать отечественных производителей отправлять на экспертизу стандарты и технические условия (ТУ), по которым они изготавливают свои товары. Эта инициатива должна помочь справиться с проблемой некачественной продукции прежде всего в пищевом секторе.