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12:18, 29 марта 2024Мир

Румыния обнаружила фрагменты похожего на БПЛА объекта у границ с Украиной

МО Румынии: у границы с Украиной обнаружены фрагменты похожего на дрон объекта

Фото: Octav Ganea / Inquam Photos / Reuters

Румынские военные вечером 28 марта обнаружили фрагменты похожего на беспилотник (БПЛА) объекта на ферме недалеко от реки Дунай и границы с Украиной. Об этом заявили в министерстве обороны страны, сообщает Observator.

Объект упал в поле примерно в семи километрах от муниципалитета Брэила, в районе фермы Филипойу. Местные жители засняли его на видео и отметили, что он издавал странный звук.

Уточняется, что на место падения предполагаемого дрона прибыли полицейские. Место падения объекта находится примерно в 30 километрах от портов Рени и Исакча, где также были обнаружены беспилотники.

Министерство национальной обороны совместно со специализированными структурами Национальной системы обороны заявило о проведении расследования инцидента в соответствии с конкретными оперативными процедурами.

Ранее американский беспилотник Reaper вышел из строя, находясь над польским аэродромом Мирославец. Инспектор Военно-воздушных сил Польши генерал Ирениуш Новак считает, что дрон не мог упасть из-за сбоя сигнала GPS.

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      Виктория Кондратьева
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