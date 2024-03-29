С памятного мемориала у «Крокус Сити Холла» начали убирать свечи

РИА Новости: с места памятного мемориала у «Крокуса» стали убирать свечи

С мемориала, посвященного памяти жертв теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле», начали убирать свечи ночью в пятницу, 29 марта. Об этом со ссылкой на корреспондента сообщает агентство РИА Новости.

Свечи у «Крокуса» были выложены в форме журавлей. Помимо этого, из них была составлена надпись «Скорбим. 22.03.24».

Утром в пятницу корреспонденту агентства стало известно, что возле «Крокуса» стали монтировать площадку для проведения большой панихиды. Время и другие детали мероприятия пока остаются неизвестными.