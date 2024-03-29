Соседов высказался о Пугачевой словами «недостойная женщина»

Критик Соседов заявил, что не слушал новую композицию Пугачевой

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, посмотрел ли он клип эстрадной певицы Аллы Пугачевой на новую песню «Береги». Его слова приводит aif.ru.

По словам критика, он не стал слушать композицию. «Любые, даже отрицательные, комментарии льют сейчас воду на мельницу этой недостойной женщины», — сказал он, отметив, что в нынешней ситуации считает правильным игнорировать «любые взбрыки Пугалкиной».

Ранее Сергей Соседов оценил возможность возвращения уехавших из России звезд. Он отметил, что покинувшие страну артисты могут приехать обратно при наличии публики. «У каждого свое место», — отметил он.