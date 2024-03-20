Критик Соседов: уехавшие из России звезды могут вернуться при наличии публики

Музыкальный критик Сергей Соседов оценил возможность возвращения уехавших из России звезд. Его слова приводит Teleprogramma.pro.

Соседов отметил, что покинувшие страну артисты могут приехать обратно при наличии публики. «У каждого свое место», — отметил он.

При этом музыкальный критик заявил, что не знает, остались ли поклонники у перебравшихся за границу исполнителей. Однако он подчеркнул, что каждый может самостоятельно делать выбор.

Ранее Соседов назвал лучших артистов России. По его мнению, талантливыми певцами можно считать Диму Билана и Полину Гагарину. Из более старшего поколения эстрадных звезд критик выделил Григория Лепса и Ларису Долину.