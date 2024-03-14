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13:55, 14 марта 2024Культура

Соседов назвал лучших артистов России

Критик Соседов назвал Билана и Гагарину лучшими артистами России

Фото: Светлана Шевченко/ РИА Новости

Музыкальный критик Сергей Соседов назвал лучших артистов России. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению Соседова, талантливыми певцами можно назвать Диму Билана и Полину Гагарину. Из более старшего поколения эстрадных звезд критик выделил Григория Лепса и Ларису Долину.

Критик подчеркнул, что среди современных певцов нет тех, кого можно считать лучшими. «Все певицы на одно лицо, поют какую-то ерунду. В советское время и то было больше хороших артистов, потому что проводился серьезный отбор. Люсю Чеботину и Ольгу Бузову, которых вы упомянули, лучшими исполнительницами точно назвать нельзя», — заключил он.

Ранее продюсер и промоутер Андрей Фомин назвал самых популярных артистов России.

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      Мария Рюрикова
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