Женщина позвонила бывшему сотни раз с 12 номеров после расставания

Британка 100 раз за день позвонила бывшему и потребовала возобновить отношения

В Великобритании состоялся суд над женщиной, которая после расставания с бывшим возлюбленным терроризировала его сотнями звонков и сообщений. Об этом пишет Daily Mail.

Испанец Эмилио Агуэро, проживающий в Манчестере, подал заявление против 29-летней Хоуп Шики, с которой ранее состоял в романтических отношениях. Мужчина рассказал, что решил расстаться с Шики, потому что разлюбил ее. После этого женщина начала терроризировать его звонками и сообщениями в социальных сетях.

В один из дней британка позвонила бывшему бойфренду 100 раз с 12 разных номеров и требовала возобновить отношения. Преследование продолжалось два месяца. В итоге Агуэро перестал отвечать, и Шики прислала ему сообщение: «У меня есть нож. Я собираюсь покончить с тобой. Нам нужно увидеться».

Агуэро обратился в полицию и заявил, что живет в постоянном страхе из-за выходок бывшей возлюбленной. В частности, он боится покидать дом. Если ему все же необходимо куда-то пойти, то он пользуется черным ходом, чтобы не столкнуться с Шики на улице.

В суде женщина полностью признала вину. Ее приговорили к году условного заключения с обязательным психиатрическим освидетельствованием. Кроме того, Шики на год запретили любые контакты с Агуэро.

Ранее сообщалось, что в США пожилую женщину арестовали за то, что она напала на мужа, избила и покусала его. Позже выяснилось, что мужчина получил открытку от женщины, с которой состоял в отношениях около 60 лет назад.