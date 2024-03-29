Стоянов высказался о публикующих фейки о его здоровье журналистах

Актер театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов заявил, что журналисты периодически публикуют недостоверные новости о том, что он попал в больницу. На эту тему он высказался в интервью изданию WomanHit.

По словам артиста, раз в год он проходит в больнице обследование. Стоянов отметил, что оно в среднем занимает один день. Однако на следующий день после визита к медикам актер видит в СМИ сообщения о том, что он попал в больницу «с тяжелым приступом чего-то».

«Да, попал. Но через три часа из нее вышел. Они, суки, не дописывают! Заглавие до конца не доводят», — поиронизировал над фейками о себе артист.

Ранее Стоянов высказался о женских ролях на фоне запрета пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Он счел, что в России «нет никаких противопоказаний» к тому, чтобы артисты исполняли женские роли.