Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:54, 29 марта 2024Интернет и СМИ

Стоянов высказался о публикующих фейки о его здоровье журналистах

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Актер театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов заявил, что журналисты периодически публикуют недостоверные новости о том, что он попал в больницу. На эту тему он высказался в интервью изданию WomanHit.

По словам артиста, раз в год он проходит в больнице обследование. Стоянов отметил, что оно в среднем занимает один день. Однако на следующий день после визита к медикам актер видит в СМИ сообщения о том, что он попал в больницу «с тяжелым приступом чего-то».

«Да, попал. Но через три часа из нее вышел. Они, суки, не дописывают! Заглавие до конца не доводят», — поиронизировал над фейками о себе артист.

Ранее Стоянов высказался о женских ролях на фоне запрета пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Он счел, что в России «нет никаких противопоказаний» к тому, чтобы артисты исполняли женские роли.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Щигарева
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане прошли массовые задержания из-за теракта в «Крокусе». Что известно об операции российских силовиков?

      Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

      Врачи перепутали беременную пациентку с больной и сделали ей аборт

      Режиссер «Уральских пельменей» раскрыла необычные запросы проекта

      В Душанбе заявили об отсутствии данных о девятом фигуранте теракта в «Крокусе»

      Обнаружены двигающиеся с 40-процентной скоростью света джеты

      Теннисист Рублев ответил на вопрос о выступлении на Олимпийских играх

      В России объяснили выход Польши из Договора о вооруженных силах в Европе

      Актриса Будина обнаружила опасность в фильмах Тарантино

      В Таджикистане арестовали террористов незадолго до теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше