Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:50, 29 марта 2024Культура

Сын Никулина высказался о «воскрешении» отца с помощью нейросети

Сын актера Никулина положительно отнесся к воссозданию образа отца с помощью ИИ
Юрий Никулин

Юрий Никулин. Фото: Lev Sherstennikov / Russian Look / Globallookpress.com

Сын советского актера Юрия Никулина Максим высказался о «воскрешении» отца с помощью нейросети для фильма «Манюня: Приключения в Москве». Его слова приводит «Вечерняя Москва».

Никулин-младший заявил, что положительно относится к воссозданию образа отца при помощи искусственного интеллекта (ИИ). «Прогресс не стоит на месте, технологии развиваются, поэтому никаких негативных эмоций эта идея у меня не вызвала», — отметил он.

Сын артиста отметил, что в цирке Никулина на Цветном бульваре уже создавали подобный образ к столетию звезды. Максим рассказал, что авторы картины показывали ему цифровой аватар актера, и он намерен и далее отсматривать материал до выхода фильма в прокат.

Никулин-младший одобрил желание сохранять память об отце. «Почему бы и нет? Ведь другого пути воспроизвести его нет, а мне будет любопытно посмотреть на то, что получится», — заключил он.

Ранее продюсер картины Гевонд Андреасян сообщил, что искусственный интеллект впервые в России воссоздаст внешность и голос покойного актера. В новой части комедии о приключениях девочки Манюни Никулин станет одним из ключевых персонажей.

Что думаешь? Оцени!
      Мария Рюрикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Таджикистане прошли массовые задержания из-за теракта в «Крокусе». Что известно об операции российских силовиков?

      Девятый фигурант дела о теракте в «Крокусе» частично признал вину

      Врачи перепутали беременную пациентку с больной и сделали ей аборт

      Режиссер «Уральских пельменей» раскрыла необычные запросы проекта

      В Душанбе заявили об отсутствии данных о девятом фигуранте теракта в «Крокусе»

      Обнаружены двигающиеся с 40-процентной скоростью света джеты

      Теннисист Рублев ответил на вопрос о выступлении на Олимпийских играх

      В России объяснили выход Польши из Договора о вооруженных силах в Европе

      Актриса Будина обнаружила опасность в фильмах Тарантино

      В Таджикистане арестовали террористов незадолго до теракта в «Крокусе»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше