Нейросеть «воскресит» Юрия Никулина для роли в новой комедии

Созданный нейросетью Никулин появится в фильме «Манюня: Приключения в Москве»

Нейросеть «воскресит» советского актера Юрия Никулина для роли в комедии «Манюня: Приключения в Москве». Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на продюсера картины Гевонда Андреасяна.

На презентации «НМГ Кинопрокат» Андреасян сообщил, что искусственный интеллект впервые в России воссоздаст внешность и голос покойного актера. Создатели фильма получили разрешение от семьи Никулина на использование его образа. При этом изображение артиста нельзя использовать в промо-кампании картины.

Фильм «Манюня: Приключения в Москве» режиссера Дениса Гуляра станет продолжением картин «Манюня» и «Манюня: Новогодние приключения». В новой части комедии о приключении девочки Манюни Никулин стане одним из ключевых персонажей. Фильм выйдет в прокат 30 мая 2024 года.

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