Российский писатель высказался об использовании ИИ в литературе

Писатель Цыпкин заявил, что благодаря ИИ плохих авторов станет меньше

Российский писатель Александр Цыпкин высказался об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в литературе. Его слова приводит Пятый канал.

Автор признался, что не умеет отличать рукотворный текст от текста, созданного ИИ, а также предположил, что с приходом нейросети в мире станет меньше плохих писателей.

«В целом я бы не гиперболизировал опасность, исходящую от возможностей искусственного интеллекта. Скорее, этим процессом нужно управлять, но гений человеческий всегда будет опережать гений машинный», — заявил Цыпкин, подчеркнув, что с развитием ИИ хороших и гениальных авторов меньше не станет.

Собеседник канала добавил, что основная проблема использования нейросети связана с правовым полем, а также выразил уверенность в том, что иногда материал, созданный ИИ, может быть лучше рукотворного.

Ранее 33-летняя писательница Риэ Кудан, являющаяся лауреатом самой престижной японской литературной премии Акутагавы, призналась, что часть ее книги была написана искусственным интеллектом.