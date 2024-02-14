Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:07, 14 февраля 2024Культура

Российский писатель высказался об использовании ИИ в литературе

Писатель Цыпкин заявил, что благодаря ИИ плохих авторов станет меньше
Александр Цыпкин

Александр Цыпкин. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Российский писатель Александр Цыпкин высказался об использовании искусственного интеллекта (ИИ) в литературе. Его слова приводит Пятый канал.

Автор признался, что не умеет отличать рукотворный текст от текста, созданного ИИ, а также предположил, что с приходом нейросети в мире станет меньше плохих писателей.

«В целом я бы не гиперболизировал опасность, исходящую от возможностей искусственного интеллекта. Скорее, этим процессом нужно управлять, но гений человеческий всегда будет опережать гений машинный», — заявил Цыпкин, подчеркнув, что с развитием ИИ хороших и гениальных авторов меньше не станет.

Собеседник канала добавил, что основная проблема использования нейросети связана с правовым полем, а также выразил уверенность в том, что иногда материал, созданный ИИ, может быть лучше рукотворного.

Ранее 33-летняя писательница Риэ Кудан, являющаяся лауреатом самой престижной японской литературной премии Акутагавы, призналась, что часть ее книги была написана искусственным интеллектом.

Что думаешь? Оцени!
      Анастасия Астахова
      Обсудить
      Последние новости

      «Никто не держится за кучи камней и обгорелого железа». ВСУ готовятся к потере ключевой дороги в Авдеевку

      В Белоруссии прокомментировали отказ Канады выдать России бывшего эсэсовца Хунку

      Украинские перевозчики анонсировали зеркальный ответ полякам

      В Германии не согласились со словами Путина о просьбе отвести войска от Киева

      Пластический хирург объяснил изменения во внешности 55-летней Дженнифер Энистон

      Бывший пророссийский лидер Аргентины впервые высказалась о Милее

      Юрий Назаров раскритиковал поездку Киркорова в зону СВО

      Мосгорсуд отметил постановление об отказе в УДО экс-депутату Госдумы Рашкину

      В Японии произошло извержение вулкана

      Товарооборот России и Германии рухнул

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше