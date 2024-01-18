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11:13, 18 января 2024Культура

Лауреат престижной литературной премии в Японии призналась в использовании ИИ

Лауреат престижной литературной премии заявила, что часть ее книги написана ИИ

Фото: Kaitlyn Baker / Unsplash

33-летняя писательница Риэ Кудан, являющаяся лауреатом самой престижной японской литературной премии Акутагавы, призналась в том, что часть ее книги была написана искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает РИА Новости.

Автор заявила, что 5 процентов ее романа-победителя под названием «Токийская башня сочувствия» были написаны с помощью ChatGPT и не подвергались изменениям со стороны Кудан.

«Этот роман был написан с использованием технологий искусственного интеллекта по генерации текста, таких как ChatGPT. Около, пожалуй, 5 процентов предложений, которые в тексте были сгенерированы искусственными интеллектом и использованы без изменений. В последующем я бы также хотела бы продолжать использовать технологии, чтобы, применяя их, еще больше развить свое творчество», — подчеркнула писательница.

В основе сюжета ее произведения история о женщине-архитекторе. Действия разворачиваются в Токио в недалеком будущем. Там, в парке Синдзюку, строится башня-небоскреб для комфортной жизни заключенных. Архитектор недовольна такой толерантностью общества, а также увеличивающимся присутствием ИИ в жизни людей.

Ранее стало известно, что российский писатель и автор произведения «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х» Роберт Гараев задумал написать книгу о женских бандах.

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      Анастасия Астахова
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