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11:46, 29 марта 2024Экономика

Центробанк предостерег бизнес от обхода мер против санкций

ЦБ: списывать долги перед недружественными лицами без разрешения запрещено

Фото: Vladimir Baranov / Globallookpress.com

Центробанк предостерег компании-резиденты от попыток обхода контрсанкционных мер. Об этом со ссылкой на документы регулятора сообщает газета «Ведомости».

Согласно подписанному главой Банка России Эльвирой Набиуллиной разъяснению по особому порядку расчетов с недружественными иностранцами, бизнесу запрещено списывать долги и обязательства по кредитам, займам и финансовым инструментам перед недружественными лицами. Делать это нельзя без разрешения властей и без зачисления причитающегося исполнения на счета типа «С», например зачетом, новацией (замена одного обязательства другим) или предоставлением отступного.

По словам советника мультисемейного офиса ITSWM Екатерины Дроздовой, регулятор хочет пресечь внесудебные попытки российских лиц урегулировать отношения с недружественными кредиторами без использования специальных счетов. Документ увеличивает контроль за финансовыми операциями между резидентами и нерезидентами, пояснил вице-президент объединения предпринимательских организаций «Опора» Борис Федосимов.

Ранее Центробанк смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам. С 1 апреля 2024 года российские фирмы могут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает один миллион рублей. Раньше этот порог составлял 600 тысяч рублей. Также компании смогут рассчитываться с иностранцами через любой уполномоченный банк, а не только через тот, в котором они стоят на учете.

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      Вячеслав Агапов
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