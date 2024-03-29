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17:03, 29 марта 2024Путешествия

Участница секс-круиза показала видео «игровой комнаты» для пар

Фото: Peter Hansen / Unsplash

Участница круиза для свингеров рассказала о секретном секс-коде на борту и показала видео «игровой комнаты» для пар. Ролик она опубликовала в своем аккаунте в TikTok, на него обратил внимание британский таблоид Daily Star.

По словам Беллы, они с мужем Джейсом отправились в круиз под названием «Искушение» уже в третий раз. Автор ролика сняла на видео «игровую комнату» с кроватями, в которой участники круиза могут обмениваться сексуальными партнерами и «демонстрировать свои извращения». На размещенных в сети кадрах видно помещение, похожее на большой ресторан или бальный зал с множеством матрасов разной формы с белыми простынями.

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В своем ролике Белла также показала, как выглядит дверь их каюты: на ней размещены мемы о свингерских круизах и фото оргий, а также приклеены конверты, где все желающие могут оставить свои визитки. Кроме того, по словам женщины, секретным знаком для свингеров является изображение перевернутого ананаса, которое тоже украшает дверь каюты.

В комментариях к видео, которое стало вирусным, многие пользователи сети признались, что были шокированы таким видом досуга. Но нашлись и те, кому он пришелся по душе.

«Это здорово. Безопасное место, где можно развлечься по обоюдному согласию взрослых. Все на корабле знают, что происходит. Держу пари, что у них есть процедуры безопасности. Умно», — написал один из юзеров.

Ранее туристка из Австралии отправилась в круиз для взрослых Virgin Voyages и узнала о привычках в свингерском сообществе. По словам путешественницы, она получила предложение развлечься вместе от пары, которую случайно встретила в лифте.

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      Марина Черняк
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