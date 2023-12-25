Туристка отправилась в круиз для взрослых и получила предложение от свингеров

Туристка из Австралии отправилась в круиз для взрослых Virgin Voyages и узнала о привычках в свингерском сообществе. Подробности истории публикует портал News.com.au.

39-летняя журналистка Яна Хокинг (Jana Hocking) призналась, что во время круиза ей понравилось проводить время у бассейна, расслабляться в спа-салоне и выпивать в баре. Она также рассказала, что во время ужина со знакомыми узнала, что многие свингеры делали предложения другим гостям с помощью наклеек с ананасами, которые они размещали на дверях кают.

По ее словам, некоторые свингеры не стеснялись приглашать отдыхающих присоединиться к ним напрямую. Одно из таких предложений получила и Хокинг. Австралийка пояснила, что две пары свингеров, которые она встретила в лифте, позвали ее развлечься вместе, однако женщина отказалась.

«Если бы они выглядели, как Брэд Питт, Анджелина Джоли, Блейк Лайвли и Райан Рейнольдс, то да, возможно, у меня бы возникло искушение. Но они были не такими… Я засмеялась и поблагодарила их за предложение, прежде чем вежливо отказаться», — поделилась туристка.

Ранее британским туристам предложили карибский секс-круиз Temptation 2024 с оргиями, вечеринками топлес у бассейна и нудистскими зонами отдыха. Цены варьируются от 2,1 тысячи долларов (около 190 тысяч рублей) за номер на двоих до 20 тысяч долларов (около 1,7 миллиона рублей) за четырехместный люкс.

