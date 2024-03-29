Украине предрекли исчезновение

Shūkan Gendai: Украине грозит исчезновение при продолжении конфликта

Украине грозит исчезновение при продолжении конфликта на текущих условиях. Такую судьбу стране в колонке для японского журнала Shūkan Gendai предрек политолог и экономист Томоаки Ниситани.

Автор заявил, что без массированной финансовой поддержки Запада Киев неспособен поддерживать государственные функции. «Если этот военный конфликт будет продолжаться так, как он сейчас идет, то Украина не просто не сможет перейти ни в какое новое контрнаступление. Также возникнет реальный риск того, что она перестанет существовать как государство», — написал Ниситани. При этом становится очевидно, что помощь Запада носит ограниченный характер, добавил он.

По мнению эксперта, Украине также грозит хаос. Он указал, что такой риск возникает из-за того, что люди начинают сомневаться в необходимости продолжать конфликт, в котором невозможно победить. «В худшем случае возможен раскол страны и перенос ее политического центра на Западную Украину, которая исторически была нероссийской», — предположил автор материала.

Политолог также счел, что Западу нужно уделить больше внимания прекращению конфликта и стабилизации Украины.

Ранее сообщалось, что журналист британской газеты Evening Standard Роберт Фокс предрек поражение Украины к лету. Он заявил, что западным странам следует срочно отправить Киеву дополнительное финансирование.