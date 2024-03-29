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02:01, 29 марта 2024Интернет и СМИ

В Британии предрекли поражение Украины к лету

Evening Standard: Украина проиграет в конфликте с Россией к лету

Фото: Unsplash

Вооруженные силы Украины (ВСУ) могут потерпеть поражение в конфликте с Россией уже к лету. С таким мнением выступил журналист британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.

Фокс предрек поражение Украины к лету и подчеркнул, что западным странам следует срочно отправить Киеву дополнительное финансирование. По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже потеряли 385 тысяч военных.

Журналист добавил, что Россия превосходит Украину в огневой мощи в пять раз, что позволяет ей непрерывно наносить артиллерийские и ракетные удары по украинским позициям.

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      Марина Совина
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