Председатель немецкого ХДС Мерц назвал все более вероятным поражение Украины

Поражение Украины является все более вероятным. Об этом заявил председатель немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц в интервью Die Welt.

Мерц ответил на вопрос о вероятности военного поражения Украины в конфликте. По его мнению, Запад в целом не помог Украине достаточно быстро и эффективно после начала специальной военной операции (СВО).

«Риск именно этого [поражения Украины] возрастает. Я смотрю на события в Украине с растущей обеспокоенностью», — заявил политик. Он подчеркнул, что Россия наращивает вооружения гораздо больше, чем используется сейчас на фронте. Также депутат бундестага выступил за поставки крылатых ракет Taurus Украине, добавив, что они могут использоваться без привлечения к обслуживанию немецких солдат.

Ранее немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц приближает поражение Украины. По его мнению, обеспечение Киева только противовоздушной обороной приведет к его поражению.