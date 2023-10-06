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04:01, 6 октября 2023Мир

Шольца обвинили в приближении поражения Украины

Журналист Репке заявил, что канцлер ФРГ Шольц приближает поражение Украины
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц приближает поражение Украины, отправляя стране системы противовоздушной обороны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Обеспечивая Украину только противовоздушной обороной без достаточных наступательных возможностей, канцлер Германии влечет за собой ее поражение в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

5 октября Шольц заявил, что Германия поставит Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot.

Ранее Репке со ссылкой на польских военных экспертов заявил, что российская армия становится сильнее с каждым днем, в отличие от украинской, которая теряет своих лучших солдат. По мнению экспертов, украинской стороне прежде всего сейчас нужны бойцы, а не западная техника. Также аналитики оценили российские беспилотники, отметив их улучшение.

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    Марина Совина
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