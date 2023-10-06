Шольца обвинили в приближении поражения Украины
Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц приближает поражение Украины, отправляя стране системы противовоздушной обороны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.
«Обеспечивая Украину только противовоздушной обороной без достаточных наступательных возможностей, канцлер Германии влечет за собой ее поражение в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.
5 октября Шольц заявил, что Германия поставит Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot.
Ранее Репке со ссылкой на польских военных экспертов заявил, что российская армия становится сильнее с каждым днем, в отличие от украинской, которая теряет своих лучших солдат. По мнению экспертов, украинской стороне прежде всего сейчас нужны бойцы, а не западная техника. Также аналитики оценили российские беспилотники, отметив их улучшение.