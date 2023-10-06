Шольца обвинили в приближении поражения Украины

Журналист Репке заявил, что канцлер ФРГ Шольц приближает поражение Украины

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил, что канцлер Германии Олаф Шольц приближает поражение Украины, отправляя стране системы противовоздушной обороны. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

«Обеспечивая Украину только противовоздушной обороной без достаточных наступательных возможностей, канцлер Германии влечет за собой ее поражение в долгосрочной перспективе», — подчеркнул он.

5 октября Шольц заявил, что Германия поставит Украине дополнительную систему противовоздушной обороны Patriot.

Ранее Репке со ссылкой на польских военных экспертов заявил, что российская армия становится сильнее с каждым днем, в отличие от украинской, которая теряет своих лучших солдат. По мнению экспертов, украинской стороне прежде всего сейчас нужны бойцы, а не западная техника. Также аналитики оценили российские беспилотники, отметив их улучшение.