Шольц пообещал передать Украине дополнительную систему ПВО Patriot

Канцлер ФРГ Шольц: Германия поставит Украине дополнительную систему ПВО Patriot

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия поставит Украине дополнительную систему противовоздушной обороны (ПВО) Patriot. Об этом политик сообщил на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает телеканал ZDF.

Встреча лидеров двух стран прошла в рамках саммита Европейского политического сообщества в испанской Гранаде.

В августе Германия впервые поставила на Украину ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. При этом в кабмине не уточнили конкретное количество поставленных украинской стороне ракет для ЗРК Patriot.

Ранее украинский лидер пожаловался на несговорчивость западных партнеров, заявив, что Киеву сложно договариваться о новых поставках ЗРК Patriot. «Очень сложно работать с партнерами, за каждую дополнительную систему пусковую, я уже не говорю про дополнительную батарею, за все это нужно очень сильно бороться», — сказал он.