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11:40, 29 марта 2024Россия

В Генштабе раскрыли подробности весеннего призыва в России

Замглавы ГОМУ ГШ ВС Цимлянский: призывников будут отправлять в части с 15 апреля

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

В рамках весеннего призыва срочников будут отправлять в воинские части с 15 апреля. Об этом во время брифинга заявил замначальника главного организационно-мобилизационного управления (ГОМУ) Генерального Штаба (ГШ) Вооруженных сил России Владимир Цимлянский, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

Согласно заявлению Цимлянского, весенний призыв будет проходить во всех регионах России начиная с 1 апреля, но это не коснется районов Крайнего Севера.

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«Исключение составляют отдельные районы Крайнего Севера и отдельные местности, приравненные к районам Крайнего Севера, где граждане, проживающие на этих территориях, призываются на военную службу с 1 ноября по 31 декабря», — раскрыл подробности замглавы ГОМУ ГШ ВС России.

Цимлянский объяснил, что такие сроки призыва для этих территорий связаны с климатическими особенностями.

Кроме того, в ГШ высказались об отправке призывников в новые регионы России.

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      Марк Леонов
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