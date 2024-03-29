В Генштабе высказались об отправке призывников в ДНР и ЛНР

ГШ ВС РФ: призывников не будут отправлять для прохождения службы в новые регионы

Во время весеннего призыва срочников не будут отправлять для прохождения службы в новые регионы. Так на эту тему высказался замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генерального Штаба Вооруженных сил России Владимир Цимлянский, его слова приводятся в Telegram-канале Минобороны.

По сообщению Цимлянского, срочников не станут направлять ни в Донецкую, ни в Луганскую народные республики (ДНР, ЛНР), ни в Херсонскую или Запорожскую области.

«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей Вооруженных Сил и других воинских формирований на территории [старых регионов] Российской Федерации», — сказал он.

Ранее сообщалось, что в весенний призыв в России начнется тестовая рассылка электронных повесток. При этом бумажная повестка по-прежнему является основным способом оповещения о необходимости явиться в военкомат.