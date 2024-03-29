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14:11, 29 марта 2024Мир

В Германии захотели запретить популярную правую партию

WP: в Германии прошли протесты с призывами полностью запретить партию АдГ

Фото: Annegret Hilse / Reuters

В Германии прошли протесты с призывами полностью запретить деятельность правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая является второй политической силой в стране по популярности. Об этом информирует The Washington Post (WP).

Возмущение деятельностью партии было вызвано встречей группы высокопоставленных членов АдГ с «крайне правыми экстремистами» для обсуждения плана насильственной депортации мигрантов. «Призывы к полному запрету АдГ усилились в последние недели (...). Сотни тысяч людей вышли на демонстрации с лозунгами "за демократию, против правых"», — отмечает издание.

Правительство ФРГ, в свою очередь, рассматривает возможность запрета финансирования правых партий, которые считает экстремистскими. Разведывательные службы Германии также взяли партию на заметку по подозрению в экстремистской деятельности.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц назвал АдГ и прочие правые силы, выступающие за массовую высылку иностранцев, «правоэкстремистскими врагами демократии».

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      Лина Пивоварова
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