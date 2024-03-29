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23:41, 29 марта 2024Россия

В Госдуме обвинили главкома ВСУ в цинизме из-за слов о нехватке оружия

Депутат Госдумы Шеремет назвал цинизмом слова Сырского о нехватке оружия у ВСУ
Александр Сырский

Александр Сырский. Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Слова главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александра Сырского о нехватке вооружений циничны, считает депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. Об этом он заявил в разговоре с РИА Новости.

Парламентарий отметил, что украинские военные ежедневно тратят сотни ракет и снарядов на удары по территории России. Он предположил, что подобными заявлениями главком пытается закамуфлировать неудачи армии на поле боя. «А свою низкую военную компетенцию он с лихвой компенсирует, воюя с безоружным населением российских городов», — указал Шеремет.

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      Марина Совина
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