Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:08, 29 марта 2024Россия

В Госдуме назвали условие для признания Пугачевой иноагентом

Депутат Соловьев: Пугачеву признают иноагентом, если будут законные основания

Фото: Alexander Natruskin / Reuters

Российскую певицу Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом при наличии законных оснований. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Соловьев, передает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что пока рано говорить о сроках принятия решения по этому вопросу. «Уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно», — отметил он.

Соловьев также добавил, что поддерживает внесение исполнительницы в реестр иноагентов.

Ранее стало известно, что Пугачева может попасть в соответствующий реестр к своему юбилею. Уточнялось, что, после того как Генпрокуратура передала Минюсту РФ запрос, ведомство начало проверку источников финансирования артистки, а также ее высказываний.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные, находящиеся третий год в плену ВСУ, записали видеообращение. О чем они рассказали?

      Сиамская близняшка вышла замуж

      В Госдуме назвали условие для признания Пугачевой иноагентом

      ФСБ раскрыла подробности о сорванном теракте в Ставрополье

      Умер актер из сериала «Кухня»

      Захарова высмеяла заявление Байдена о его молодой внешности

      На Украине напомнили о скорой нелегитимности Зеленского как президента

      Россиянка пыталась вернуть 200 долларов и потеряла две квартиры

      ФСБ задержала жителей Центральной Азии и предотвратила теракт

      Самая красивая спортсменка мира снялась в нижнем белье и с пивом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше