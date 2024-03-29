В Госдуме назвали условие для признания Пугачевой иноагентом

Депутат Соловьев: Пугачеву признают иноагентом, если будут законные основания

Российскую певицу Аллу Пугачеву могут признать иностранным агентом при наличии законных оснований. Об этом заявил депутат Госдумы Сергей Соловьев, передает РИА Новости.

Парламентарий отметил, что пока рано говорить о сроках принятия решения по этому вопросу. «Уверен, что проверка будет проведена обстоятельно, всесторонне и объективно», — отметил он.

Соловьев также добавил, что поддерживает внесение исполнительницы в реестр иноагентов.

Ранее стало известно, что Пугачева может попасть в соответствующий реестр к своему юбилею. Уточнялось, что, после того как Генпрокуратура передала Минюсту РФ запрос, ведомство начало проверку источников финансирования артистки, а также ее высказываний.