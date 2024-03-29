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09:38, 29 марта 2024Культура

Пугачеву смогут внести в список иноагентов к ее юбилею

Аллу Пугачеву могут признать иноагентом к ее 75-му юбилею

Фото: Philipp Kirkorov / Globallookpress.com

Российскую эстрадную певицу Аллу Пугачеву могут внести в список иностранных агентов к ее 75-му юбилею, который наступит 15 апреля. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что после того, как Генпрокуратура передала Минюсту РФ соответствующий запрос, ведомство начало проверку источников финансирования артистки, а также ее антироссийских высказываний про то, что нормальные люди не собираются возвращаться в страну.

Когда все необходимые доказательства будут собраны, Министерству юстиции потребуется 10 дней на принятие решения, значит, статус иноагента может быть присвоен исполнительнице уже 12 апреля, за три дня до ее юбилея.

В конце марта глава Федерального проекта по борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что Генпрокуратура начала процедуру по признанию Пугачевой иностранным агентом.

Ранее зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов назвал Аллу Пугачеву «ведьмой-приспособленкой» после ее высказываний, посвященных теракту в «Крокус Сити Холле».

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      Анастасия Астахова
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