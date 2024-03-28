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19:43, 28 марта 2024Культура

Депутат Госдумы назвал Пугачеву «ведьмой-приспособленкой»

Милонов назвал Пугачеву «ведьмой-приспособленкой» после ее слов о теракте
СюжетТеракт в «Крокус Сити Холле»
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с Life.ru назвал эстрадную певицу Аллу Пугачеву «ведьмой-приспособленкой» после ее высказываний, посвященных теракту в «Крокус Сити Холле».

«Здесь даже немножко проще. Пугачева боится показать хоть какую-то солидарность с русскими, сердца которых наполнены скорбью по жертвам "Крокус Сити Холла", поэтому она стыдливо говорит, мол, я как бы скорблю в душе. Не знаю, где она скорбит. На самом деле она просто ведьма-приспособленка», — подчеркнул Милонов.

Депутат добавил, что артистке неудобно извиняться перед соотечественниками или сочувствовать им, так как «ее новая родина» и «ее новые хозяева» могут за это осудить. «Голоса совести и ее убеждений давно уже мы не слышим, это просто попытка сохранить себя в новом чужом для нее мире», — заявил парламентарий.

Ранее Пугачева впервые высказалась о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена — прим. «Ленты.ру»). Аминь», — подписала певица опубликованное в соцсети селфи.

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      Анастасия Астахова
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