Депутат Госдумы назвал Пугачеву «ведьмой-приспособленкой»

Милонов назвал Пугачеву «ведьмой-приспособленкой» после ее слов о теракте

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов в разговоре с Life.ru назвал эстрадную певицу Аллу Пугачеву «ведьмой-приспособленкой» после ее высказываний, посвященных теракту в «Крокус Сити Холле».

«Здесь даже немножко проще. Пугачева боится показать хоть какую-то солидарность с русскими, сердца которых наполнены скорбью по жертвам "Крокус Сити Холла", поэтому она стыдливо говорит, мол, я как бы скорблю в душе. Не знаю, где она скорбит. На самом деле она просто ведьма-приспособленка», — подчеркнул Милонов.

Депутат добавил, что артистке неудобно извиняться перед соотечественниками или сочувствовать им, так как «ее новая родина» и «ее новые хозяева» могут за это осудить. «Голоса совести и ее убеждений давно уже мы не слышим, это просто попытка сохранить себя в новом чужом для нее мире», — заявил парламентарий.

Ранее Пугачева впервые высказалась о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». «Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена — прим. «Ленты.ру»). Аминь», — подписала певица опубликованное в соцсети селфи.