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12:59, 28 марта 2024Культура

Пугачева впервые высказалась о теракте в «Крокусе»

Пугачева высказалась о теракте в «Крокусе» словами «скорбь должна быть в душе»

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Певица Алла Пугачева впервые высказалась о теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Соответствующий пост она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Скорбь должна быть в душе, а не в Instagram. Аминь», — подписала певица опубликованное в соцсети селфи.

Ранее Пугачева попросила прощения у исполнительницы Манижи Сангин после теракта в «Крокусе». Участница конкурса «Евровидение-2021» и уроженка Таджикистана назвала «публичной пыткой» жесткое задержание террористов, стрелявших в посетителей концертного зала.

До этого артистка подверглась критике, так как не выразила сочувствие пострадавшим в теракте.

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      Мария Рюрикова
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