В Крыму назвали предупреждения США о терактах «операцией прикрытия»

Константинов назвал предупреждения США о терактах в России операцией прикрытия

Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Константинов подчеркнул, что предупреждения США о терактах в России являются «операцией прикрытия».

«Цель теракта в Подмосковье ясна — посеять недоверие к власти в России, а также отвлечь внимание от неудач киевского режима на фронте», — отметил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по присутствовавшим. После этого они подожгли здание и попытались скрыться на автомобиле, но их задержали в Брянской области.