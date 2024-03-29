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05:34, 29 марта 2024Россия

В Крыму назвали предупреждения США о терактах «операцией прикрытия»

Константинов назвал предупреждения США о терактах в России операцией прикрытия
Владимир Константинов

Владимир Константинов. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Глава парламента Крыма Владимир Константинов прокомментировал теракт в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске. Об этом он высказался в беседе с РИА Новости.

Константинов подчеркнул, что предупреждения США о терактах в России являются «операцией прикрытия».

«Цель теракта в Подмосковье ясна — посеять недоверие к власти в России, а также отвлечь внимание от неудач киевского режима на фронте», — отметил он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» был совершен вечером 22 марта. Четверо вооруженных людей вошли в концертный зал перед выступлением группы «Пикник» и открыли огонь по присутствовавшим. После этого они подожгли здание и попытались скрыться на автомобиле, но их задержали в Брянской области.

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      Марина Совина
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