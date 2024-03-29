В Москве появились ориентировки на сообщника напавших на «Крокус» террористов

В Москве полиция ищет еще одного подозреваемого в теракте в Крокусе

Полиция Москвы распространила ориентировки на еще одного подозреваемого в совершении теракта в «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает издание «Новости Москвы».

Полицейские разыскивают 22-летнего уроженца Таджикистана Масрура Шомардова. Его фотографии получили в столичных отделах МВД.

Разыскиваемый проживал в подмосковном Чехове и работал в Подольске с одним из напавших на концертный зал Шамсидином Фаридуни (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).

По делу о теракте в «Крокус Сити Холл» арестованы восемь человек. Следственный комитет России заявил о связи террористов с украинскими националистами. «В распоряжении следствия имеются подтвержденные данные о поступлении исполнителям теракта значительных сумм денежных средств и криптовалюты с Украины, которые использовались при подготовке преступления», — заявили в ведомстве.