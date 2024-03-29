В России подешевела подготовка автомобиля к весне

«Чек Индекс»: подготовка автомобиля к весне подешевела до 27 тысяч рублей

В 2024 году стоимость подготовки автомобиля к весне с учетом покупки летней резины снизилась. Об этом со ссылкой на исследование ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» сообщает Autonews.

Подготовка автомобиля к новому сезону подешевела на два процента, до 27 тысяч рублей. При этом без учета покупки новых шин она выросла в цене на 12 процентов, до 4,5 тысячи рублей. Услуги шиномонтажа в среднем выросли до 2,24 тысячи рублей (плюс 13 процентов в годовом выражении), а мойки — до 1088 рублей (плюс 17 процентов год к году). Средняя стоимость шин при этом опустилась до 5,6 тысячи (минус 8 процентов), набор щеток стеклоочистителя подорожал до 942 рублей (плюс 5 процентов), незамерзающая жидкость — до 277 рублей (плюс 13 процентов).

«Расходы на обслуживание авто растут. Большинство игроков этого сектора представлено несетевыми организациями из малого и среднего бизнеса, которые закладывают в ценник большой спектр издержек, прежде всего на кадровый ресурс и расходы по соответствующей технике, расходным материалам», — объяснили авторы исследования.

По словам заместителя генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Рената Тюктеева, цены на новые машины в России могут стабилизироваться на какое-то время, но на снижение можно не надеяться. В дальнейшем ожидается рост цен на два-три процента в квартал. Для спокойной динамики рубль не должен падать к юаню, а китайские бренды должны конкурировать между собой на российском рынке, объяснил глава отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев.