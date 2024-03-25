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20:17, 25 марта 2024Экономика

Россиян предупредили о росте цен на автомобили

«Автостат»: дилеры предупреждают о дальнейшем росте цен на новые автомобили

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Стоимость новых автомобилей в России может стабилизироваться на какое-то время, но на снижение можно не надеяться, в дальнейшем ожидается рост цен на два-три процента в квартал. Об этом в комментарии «Автостату» предупредил заместитель генерального директора АГ «Авилон» по продажам новых автомобилей Ренат Тюктеев.

Директор департамента продаж новых автомобилей «Рольф» Николай Иванов предположил, что сначала станут дороже машины, ввезенные по параллельному импорту, затем придет время автомобилей с пробегом, после чего официальные дистрибьюторы выровняют рынок. По его мнению, примерный горизонт таких событий составляет два месяца.

Глава отдела маркетинга и PR ГК «БорисХоф» Аркадий Григорьев отметил, что для спокойной динамики рубль не должен падать к юаню, а китайские бренды должны конкурировать между собой на российском рынке.

В свою очередь директор по развитию сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский напомнил, что вначале резко вырастут цены на автомобили, идущие в рамках схемы параллельного импорта. Это связано с изменениями в законодательстве, вступающими в силу с 1 апреля. А вот автомобили, которые едут в Россию официально, будут дорожать постепенно.

Ранее президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов заявил о необходимости повысить утилизационный сбор на китайские автомобили, потому что нынешних преференций автопроизводителям недостаточно. По его мнению, без повышения цен на иномарки экспансия автопрома КНР ускорится.

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      Платон Щукин
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