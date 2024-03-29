В России рассказали о запрете ВСУ покидать позиции под угрозой расправы с семьей

Морпех Белый: ВСУ в Новомихайловке держат позиции под угрозой расправы с семьей

Командир взвода десантно-штурмовой роты 155-й бригады морской пехоты с позывным Белый рассказал, что военнослужащим Вооруженных сил Украины (ВСУ) запретили покидать позиции в Новомихайловке под угрозой расправы с семьей. Его слова приводит ТАСС.

Российский военный отметил, что противник держит позиции до последнего. В эфире по радиосвязи были перехвачены их переговоры с командованием.

«Мы слышали, как их командиры угрожали, что вырежут их семьи, что знают, где живут родственники, позиции оставлять категорически запрещено», — пояснил Белый.

Он добавил, что ВСУ вынуждены оставаться на позициях вопреки сложной ситуации. Боец также сообщил, что украинские военные используют кассетные боеприпасы западного производства, часть из них забрали российские войска во время штурма Новомихайловки.

В декабре ВСУ покинули ряд позиций на переднем крае линии обороны в районе села Новомихайловка. Об этом сообщал советник главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

