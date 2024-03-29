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11:31, 29 марта 2024Россия

В России сумели предотвратить завоз шести опасных болезней

Голикова: в России санитарный контроль предотвратил завоз шести опасных болезней

Фото: Правительство России / Globallookpress.com

В России санитарный контроль сумел предотвратить завоз шести опасных болезней в 2023 году. Об этом сообщила вице-премьер страны Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

Она отметила, что по итогам прошедших событий, с которыми пришлось столкнуться сотрудникам Роспотребнадзора, от них ждут инициатив по актуализации основ госполитики в области химической и биологической безопасности.

Голикова подчеркнула, что за прошедший год 46 референсных центра выполнили более 135 тысяч проб, благодаря чему созданы электронные базы данных, содержащие информацию о 25 тысячах уникальных штаммов возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний. К 2025-му намерены увеличить их число до свыше 40 тысяч, заметила вице-премьер.

В середине марта Роспотребнадзор предупредил о росте заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) почти на девять процентов.

Тогда же уточнялось, что в России на пять процентов выросла заболеваемость COVID-19.

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      Анна Щербакова
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