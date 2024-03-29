В России заметили редкие снежные рулетики

Сотрудники Бурейской ГЭС заметили «снежные рулетики»

Сотрудники Бурейской ГЭС в Амурской области заметили редкое природное явление. Кадры опубликованы в Telegram-канале пресс-службы ГЭС.

На кадрах в разных уголках станции заметны снежные рулончики. Отмечается, что это явление называют еще «снежными рулетиками». Для их образования необходима ясная погода, а также влажный рыхлый снег.

«Образуются "рулончики" под действием силы ветра и гравитации», — рассказали в пресс-службе.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил об окончании действия опасного явления — феномена Эль-Ниньо. Эффект Эль-Ниньо связан с аномальным повышением температуры поверхности воды в экваториальной части Тихого океана.