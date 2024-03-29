В США протестующие призвали отказаться от Байдена

The Hill: на мероприятии Байдена по сбору средств протестовали его противники

На мероприятии президента США Джо Байдена, посвященному сбору средств для предвыборной кампании, состоялась акция протеста, организованная людьми, выступающими против действующего главы государства, которые требовали отказаться от Байдена. Об этом сообщает The Hill.

Организация «Abandon Biden» (англ. «Откажись от Байдена» — прим. «Ленты.ру»), первоначально созданная в знак протеста против нежелания Байдена способствовать прекращению огня в секторе Газа, объявила на мероприятии президента акцию протеста с митингом и маршем.

Протестующие демонстрировали флаги Палестины и плакаты, призывающие руководство США прекратить помощь Израилю, ведущему боевые действия в Газе.

Организация также призвала избирателей на предстоящих президентских выборах оставить бюллетень пустым, чтобы выразить протест против Байдена.

Ранее Байден рассказал о готовности арабских стран «полностью признать» Израиль как государство.