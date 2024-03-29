Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:09, 29 марта 2024Мир

В США увидели снижение угрозы эскалации на Украине

Генерал Пентагона Браун: риск эскалации на Украине не так высок, как прежде

Фото: Tarasov / Globallookpress.com

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун увидео снижение угрозы эскалации конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Я действительно ощущаю, что риск эскалации не такой высокий, каким он, возможно, был в начале процесса», — отметил генерал Пентагона на встрече с Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

Браун связал это с перспективой передаче Киеву тактических баллистических ракет дальнего действия ATACMS.

По словам генерала, он не знает, сможет ли Россия организовать крупное наступление на Украине, поскольку за прошлый год она затратила больше количество ресурсов в ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил поражение страны в конфликте без помощи США из-за нехватки артиллерии. Он отметил, что российские военные используют задержку с предоставлением американской помощи на 100 процентов, у вооруженных сил республики (ВСУ) практически не осталось боеприпасов. Политик не исключил, что ситуация на линии фронта может ухудшиться для Киева уже в мае-июне.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Это приглашение к геноциду». Лавров оценил последствия урегулирования по формуле Зеленского. Что еще сказал глава МИД?

      В зону СВО отправили взрывающийся при попадании к противнику дрон

      Посол РФ в США оценил вероятность улучшения российско-американских отношений

      Серийную воровку пенисов избили во время очередного преступления

      Бывший генерал ФСБ прокомментировал теракт в «Крокусе»

      В США увидели снижение угрозы эскалации на Украине

      Стало известно о воюющих на стороне Украины исламистах

      На Украине заговорили об открытии нового фронта на границе с Россией

      В Британии предрекли поражение Украины к лету

      Зеленский допустил поражение Украины из-за нехватки артиллерии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше