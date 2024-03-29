В США увидели снижение угрозы эскалации на Украине

Генерал Пентагона Браун: риск эскалации на Украине не так высок, как прежде

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Чарльз Браун увидео снижение угрозы эскалации конфликта на Украине. Его слова приводит ТАСС.

«Я действительно ощущаю, что риск эскалации не такой высокий, каким он, возможно, был в начале процесса», — отметил генерал Пентагона на встрече с Группой военных обозревателей (Defense Writers Group).

Браун связал это с перспективой передаче Киеву тактических баллистических ракет дальнего действия ATACMS.

По словам генерала, он не знает, сможет ли Россия организовать крупное наступление на Украине, поскольку за прошлый год она затратила больше количество ресурсов в ходе специальной военной операции (СВО).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский допустил поражение страны в конфликте без помощи США из-за нехватки артиллерии. Он отметил, что российские военные используют задержку с предоставлением американской помощи на 100 процентов, у вооруженных сил республики (ВСУ) практически не осталось боеприпасов. Политик не исключил, что ситуация на линии фронта может ухудшиться для Киева уже в мае-июне.

