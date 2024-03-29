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04:33, 29 марта 2024Бывший СССР

В Запорожской области оценили влияние возможной поставки Taurus Киеву на ход СВО

Балицкий: возможная поставка Taurus Киеву не переломит ход боевых действий
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий оценил влияние возможной поставки немецких ракет Taurus Киеву на ход боевых действий в рамках специальной военной операции (СВО). Его слова приводит ТАСС.

Глава региона отметил, что передача этих вооружений Украине не переломит ситуацию на линии фронта, российские средства противовоздушной обороны (ПВО) умеют сбивать эти ракеты, которые к тому же очень дорогие, а рассредоточение сил и средств позволяет избежать серьезных поражений.

«Реально могут изменить ситуацию не дорогие подарки Запада для Украины, а именно беспилотники. Это более опасная история, потому что их много, они могут нанести гораздо больший ущерб, чем ракета», — добавил Балицкий.

Он призвал не относиться столь серьезно к самолетам и ракетам, но обратить внимание на опасность огромного количества беспилотников, которые могут нанести ощутимые потери. Губернатор считает, что будущее за беспилотной авиацией. Преломить ход боевых действий возможность появится в тот момент, когда рои дронов при помощи искусственного интеллекта смогут самостоятельно обнаруживать цель.

Ранее бывший председатель Военного комитета НАТО, генерал бундесвера в отставке Харальд Куят заявил, что Украина не сможет победить Россию на поле боя из-за отсутствия должного военного потенциала. Экс-генерал также выразил уверенность в том, что поставки западной техники не помогут Киеву добиться военных целей. «Мы не сумели добиться этого с танками, и даже с Taurus не сумели бы», — сказал он.

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      Марина Совина
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