Росгвардейцы поймали оператора дрона у судостроительного завода

Росгвардия задержала оператора БПЛА у судостроительного завода в Выборге

Сотрудники Росгвардии поймали оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рядом с охраняемым предприятием в Выборге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 29 марта работники судостроительного завода, расположенного на Приморском шоссе, заметили в небе дрон и нажали тревожную кнопку. На место экстренно прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

В ходе осмотра периметра предприятия был задержан 43-летний мужчина, управлявший квадрокоптером DJI Mavic 2. Его доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

29 марта Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью был сбит БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Попытка атаки с применением беспилотника самолетного типа была пресечена около 14:30 по московскому времени.