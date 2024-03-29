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17:22, 29 марта 2024Силовые структуры

Росгвардейцы поймали оператора дрона у судостроительного завода

Росгвардия задержала оператора БПЛА у судостроительного завода в Выборге

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Сотрудники Росгвардии поймали оператора беспилотного летательного аппарата (БПЛА) рядом с охраняемым предприятием в Выборге. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Утром 29 марта работники судостроительного завода, расположенного на Приморском шоссе, заметили в небе дрон и нажали тревожную кнопку. На место экстренно прибыли сотрудники вневедомственной охраны.

В ходе осмотра периметра предприятия был задержан 43-летний мужчина, управлявший квадрокоптером DJI Mavic 2. Его доставили в полицию для выяснения обстоятельств.

29 марта Минобороны России сообщило, что над Белгородской областью был сбит БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ). Попытка атаки с применением беспилотника самолетного типа была пресечена около 14:30 по московскому времени.

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      Любовь Ширижик
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